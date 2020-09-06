Бывший агент ФБР назвал Трампа “явной и существующей угрозой” нацбезопасности США

06.09.2020, 16:40, Новости дня

Бывший агент ФБР Питер Строк, который принимал участие в начале расследования возможных связей президента Дональда Трампа с Россией, в своей книге “Скомпрометированный: контрразведка и угроза Дональда Трампа” назвал действующего президента США “явной и существующей угрозой” национальной безопасности страны. Об этом агентство Bloomberg написало 5 сентября.

Строк пишет, что высокопоставленные сотрудники ФБР неохотно открывали расследование в отношении Трампа, однако в мае 2017 года пришли к выводу, что это необходимо из-за действий президента и его лжи.

По словам бывшего сотрудника ФБР, еще до своей победы на выборах Трамп говорил и делал вещи, дававшие российским спецслужбам средства, с помощью которых можно было бы принудить его делать то, что выгодно не США, а РФ.

Строк утверждает, что расследование связей Трампа с РФ показало, что он был скомпрометирован “серьезно и множеством способов”. По его данным, американский президент просил руководство разведки публично отрицать связи между ним и Россией.

Бывший сотрудник ФБР говорит, что поведение Трампа было настолько странным, что заместитель директора Агентства национальной безопасности, профессиональный сотрудник разведки с 40-летним стажем, заявил, что это было самое удивительное, что он видел за время службы.

Книга Строка, в которой рассказывается о его 22-летней карьере агента контрразведки, выйдет в свет 8 сентября.

До начатого в отношении Строка внутреннего расследования он был членом команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство России в выборы в 2016 году. Скандал вокруг переписки Строка разгорелся в 2017 году, когда генеральный инспектор минюста США Майкл Горовиц сообщил Мюллеру, что ведущий агент его команды обменивался сообщениями с критикой Трампа с другим сотрудником ФБР – адвокатом Лизой Пейдж. На тот момент Пейдж, у которой был роман со Строком, уже уволилась из бюро. До этого она также входила в команду Мюллера. В августе 2018 года Строка уволили.

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела были возбуждены против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и советника президента Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным.

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования.

24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также команда Мюллера, по словам Барра, не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп заявил, что доклад полностью оправдывает его.

Сокращенную версию доклада Мюллера минюст США опубликовал 18 апреля. В обнародованном докладе засекречены фрагменты, публикация которых, по данным ведомства, могла навредить национальным интересам США. 16 мая суд округа Колумбия предписал министерству юстиции обнародовать ранее засекреченные фрагменты из доклада Мюллера. 24 июля Мюллер предположил, что против Трампа можно будет выдвинуть обвинения, когда он покинет Белый дом.