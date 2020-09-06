Двое украинских военных подорвались на Донбассе. Ранее они пропали во время гашения пожара

06.09.2020, 16:40, Новости дня

Двое военнослужащих Объединенных сил подорвались на минном поле на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки “Восток” в Facebook.

“Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в “серой зоне”, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника”, – говорится в сообщении.

Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого Донецкой области. Они вместе с другими военными занимались тушением пожара в зоне ООС.

Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє… Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Pühapäev, 6. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.