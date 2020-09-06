Супруги из Эквадора стали старейшей супружеской парой в мире – на двоих им 214 лет

06.09.2020, 16:40, Новости дня

В Эквадоре супруги Хулио Мора и Вальдрамина Кинтерос стали старейшими супругами в мире – их совокупный возраст 214 лет и 358 дней. Об этом 29 августа сообщил телеканал CNN.

Мужчине сейчас 110 лет, его супруге – 104. Они женаты уже 79 лет. Мировой рекорд засвидетельствован Книгой рекордов Гиннеса.

Супруги рассказали, что обручились тайно от родителей, потому что те не одобряли этот брак.

Хулио и Вальдрамина стали родителями пятерых детей. У них 11 внуков, 21 правнук и девять праправнуков.