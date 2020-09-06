Захарова попала в скандал, сравнив Вучича с героиней фильма “Основной инстинкт”

06.09.2020, 16:40, Новости дня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию встречи президента США Дональда Трампа с президентом Сербии Александром Вучичем сравнением сербского политика с героиней фильма “Основной инстинкт”. Свой пост она опубликовала вечером 5 сентября.

Фотографию сидящего перед Трампом Вучича Захарова сопроводила кадром из фильма, где героиня сидит “нога на ногу”.

“Если вас позвали в БД (Белый дом. – “ГОРДОН”), а стул поставили так, будто вы на допросе, – садитесь как на фото №2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте”, – написала спикер российского МИД.

Позже, когда на ее пост отреагировали в Сербии, Захарова извинилась.

“Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны “исключительных”. Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо”, – объяснила она.

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто… Posted by Maria Zakharova on Laupäev, 5. September 2020

На сравнение Захаровой отреагировал сам Вучич. В интервью сербскому радио Pink он заявил о проявленных спикером МИД РФ “примитивизме и пошлости”, а также о ее работодателях. Президент Сербии отметил, что не будет отвечать. Он подчеркнул, что его страна – единственная, кто не ввел антироссийских санкций и единственная, кто проводит военные учения с РФ.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил в Twitter, что Захаровой “должно быть стыдно”.

“Я не позволю вам атаковать гордую Сербию”, – написал он.

А замисли та * председник ни * едну ружну реч против Руси * е ни * е рекао, чак ни на том месту. А замисли та * председник * е код руског председника и по сат и по времена чекао на при * ем и никада ни * е тражио посебну столицу. * а Вам не дозво * авам да нападате поносну Срби * у. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF

— Марко * ури * (@markodjuric) September 5, 2020

Захарова была назначена спикером МИД РФ в августе 2015 года.