 

Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

06.09.2020, 16:23, Новости дня

Самолет МЧС РФ прилетел в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье представитель посольства РФ в этом государстве.

«Самолет приземлился в аэропорту зимбабвийской столицы Хараре, идут работы по разгрузке гуманитарной помощи», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что на данный момент в Зимбабве выявлено 6 тыс. 837 случаев коронавируса, умерли 206 человек.

Ранее сообщалось, что 5 сентября самолетом Ил-76 МЧС РФ была доставлена гуманитарная помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. РФ направила средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Общий объем средств – 25 тонн.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

28.08 / Видео: Лукашенко боится потерять Гродно

06.07 / В детском саду в Тернополе пятеро воспитанников заболели COVID-19

04.09 / Медиков наказали за констатацию смерти «ожившей» в морге женщины

13.08 / Домрачева призвала белорусский ОМОН «остановить насилие»

20.07 / Третьякова поддержала легализацию секс-индустрии в Украине

07.08 / SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

16.07 / Украина делает все для наступления справедливого мира. В нашем понимании этого слова – Зеленский

27.06 / Sky – ринулись на пляжи — из-за жары британцы забыли о вирусной опасности и культуре отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска