Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи
06.09.2020, 16:23, Новости дня
Самолет МЧС РФ прилетел в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье представитель посольства РФ в этом государстве.
«Самолет приземлился в аэропорту зимбабвийской столицы Хараре, идут работы по разгрузке гуманитарной помощи», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на данный момент в Зимбабве выявлено 6 тыс. 837 случаев коронавируса, умерли 206 человек.
Ранее сообщалось, что 5 сентября самолетом Ил-76 МЧС РФ была доставлена гуманитарная помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. РФ направила средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Общий объем средств – 25 тонн.
Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
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