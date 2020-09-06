Проект — еще не закон

06.09.2020, 16:15, Разное

Как Минюст пытается уравнять положения сторон в уголовном процессе.

Фото: РИА Новости

1 сентября правительство внесло в Госдуму проект закона о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ «в части установления дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон». Правильней было бы указать на принцип равенства сторон, но и упоминание состязательности означает признание того, что сейчас права защиты по сравнению с полномочиями, которыми обладает обвинение (следствие и прокуратура), существенно ущемлены.

Законопроект подготовлен адвокатским сообществом (в частности, в рамках ОГФ — Общероссийского гражданского форума-2019) в соответствии с поручением тогда еще премьер-министра Дмитрия Медведева, данным в ноябре прошлого года по результатам встречи с представителями адвокатуры, и поддержан Министерством юстиции РФ.

Проект предлагает ввести в УК РФ статью 294-1 «Воспрепятствование законной деятельности адвоката». По части 2 вмешательство в законную работу адвоката «лицом с использованием своего служебного положения», в случае одобрения проекта, может караться вплоть до лишения свободы на срок до двух лет — но лишь «если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства».

Обвинение и защита не равны не только в уголовном процессе, но и в смысле их лоббистских возможностей — в законодательных органах, что уже отразилось на проекте. В первоначальном виде состав предлагаемой ст. 294-1 УК не содержал признака «существенного вреда», как в теперешней редакции. Проблема в том, что этот признак будут определять как раз те самые лица (или коллеги тех лиц), которые и нарушают права адвокатов на практике: механизм будет работать так же, как до сих пор работает ст. 144 УК о воспрепятствовании законной деятельности журналистов — редко и выборочно.

Вместе с тем проект содержит и ряд процессуальных новелл, которые могут помочь адвокатам в их работе.

В частности, закрепляются правила о том, что допросы и очные ставки производятся под аудио- и видеозапись, которые приобщаются к протоколам следственных действий, при этом и адвокат также имеет право производить собственные аудио- или видеозаписи. Статью 217 УПК РФ предложено дополнить частью 4, указывающей, что по окончании ознакомления с материалами дела следователь обязан выяснить у обвиняемого и защиты, какие еще ходатайства или иные заявления у них имеются, и на этом основании составить список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.

Фото: РИА Новости

Это до некоторой степени решит проблему вызова тех свидетелей, которых в суде не хотело бы видеть обвинение, и производства независимых (а не по указке лишь самих следователей) экспертиз, но и здесь, чтобы этого добиться, защите и обвиняемым придется проявлять недюжинные упорство и настойчивость.

Появление законопроекта «в защиту адвокатов», безусловно, надо приветствовать как добросовестную попытку Минюста до некоторой степени выровнять положение сторон в уголовном процессе.

Но проект это еще не закон, и в ходе рассмотрения в Думе силовое лобби его еще и «пощиплет».

Есть более радикальные способы достичь гарантированного законом равенства сторон в уголовном процессе, на это были направлены поручения президента, данные им по результатам прошлогодней встречи с СПЧ. Администрации президента совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и СК поручено рассмотреть вопрос «о наделении стороны защиты правом назначать судебную экспертизу» и представить предложения, а Верховному суду было рекомендовано «рассмотреть вопрос о введении института следственного судьи». Срок выполнения этих поручений уже истек, но об их выполнении до сих пор ничего не слышно.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ