Россия, уходящая с Балкан навсегда

06.09.2020, 15:58, Разное

Хамский личный выпад официального представителя МИД Захаровой против Сербии и президента страны Вучича, неловко сидящего на стуле перед Трампом в Белом доме, интересен, пожалуй, лишь тем, что из ответа сербской стороны мы узнали, что Путин заставил президента Вучича ждать встречи полтора часа.

Вопрос, однако, в другом. Вучич приехал в Вашингтон, и при посредничестве Трампа заключил экономическое соглашение с Косово. Посмотрим, что из этого в итоге получится, но, во всяком случае, – шаг вперед к нормализации отношений Сербии и Косово сделан.

России в этом процессе нет.

Почему?

Вероятно, не только по той причине, что влияние и возможности Соединенных Штатов намного больше российских. По-видимому, есть и другое обстоятельство. Урегулирование Сербией и Косово отношений, возможное будущее признание Сербией независимости Косово, ускорит вхождение Сербии в Европейский союз.

В таком случае влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют.

Между тем, конец истории ясен – Сербия будет в Евросоюзе. Другой альтернативы у нее нет, ее стремления понятны. Россия ничего предложить не может, никакой другой модели и возможностей у нее нет. Кроме того, коррумпированное бандитское государство альтернативой ЕС быть не может.

Между прочим, нет России и в других, европейских усилиях, по нормализации отношений Сербии и Косово. Прерванные в 2018 году переговоры возобновились в июле при посредничестве ЕС и, возможно, через несколько месяцев здесь тоже будет достигнут прогресс.

Вставлять палки в колеса, надувать щеки и впустую тратить деньги, стремясь помешать тому, что все равно будет, встать на пути прогресса и быть отодвинутой в сторону – такова сегодняшняя роль и перспектива России в ее отношениях с Сербией и ее движением в ЕС.

Иного для правящих в России майоров госбезопасности, не дано. Но они, несомненно, продолжат попытки вращать Землю в другую сторону.

СерпомПо