Губернатор Иркутской области закрыл последний в регионе ночной гей-клуб

06.09.2020, 15:48, Разное

В ходе успешной спецоперации силовиков и Иркутской областной администрации была пресечена работа последнего в регионе ночного клуба для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Манёврами руководил лично временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, давший старт операции выключением рубильника.

Сразу после завершения операции Кобзев лично отчитал бывшего директора заведения.

– Как вам вообще не стыдно? У нас чистый душой и помыслами край, а вы здесь разврат устраиваете? Давно в церкви были? Сходите. Сюда же наши с вами дети ходят и дети простых иркутян. А рядом же школа, детский сад. А то заходишь в ваш обитель греха и разврата, а тут молодые люди сосутся. Куда это годится? А вы лично, как государственный служащий, должны понимать последствия, — сказал губернатор.

Помещение клуба было опечатано. В настоящий момент проводятся следственные действия. После завершения успешной спецоперации Кобзев по очереди перевёл 5 женщин пожилого возраста через проспект маршала Жукова.