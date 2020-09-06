 

У резиденции Лукашенко в Минске собралась многотысячная толпа

06.09.2020, 15:48, Новости дня

Несколько десятков тысяч протестующих собрались у Дворца Независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

Правоохранители вывели водометы и начали выставлять ограждение на проспекте Победителей, передает ТАСС.

ОМОН со щитами преградил путь протестующим.

В воскресенье правоохранители в Минске задержали около 10 человек.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция установила заграждения на Октябрьской площади.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.



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