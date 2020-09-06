Протестующие в Портленде атаковали полицию

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06.09.2020, 15:48, Новости дня

Участники митинга в американском городе Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции.

«Бутылки с зажигательной смесью бросили в офицеров… Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района», – говорится в сообщении полиции, передает РИА «Новости».

По данным американского издания Oregonian, полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ.

Задержаны несколько человек.

Беспорядки в Портленде – продолжение протестной волны в Америке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп ввел национальную гвардию в протестный город Кеноша (штат Висконсин) и намерен также направить ее в Портленд.



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