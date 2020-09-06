И это все она: Ким Кардашьян теперь будет производить и товары для дома

06.09.2020, 15:45, Разное

Известная бизнес-вумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян уже выпускают свою линию белья, именной косметики… А теперь будет также производить и товары для дома. И уже даже зарегистрировала собственный товарный знак KKW Home. Об этом несколько часов назад сообщило сразу несколько американских порталов, включая журнал People. Согласно данным издания, под именем этого бренда теперь будут выходить аксессуары для ванны и душа, мебель, различные подарки и продукты для дома, а также декоративные элементы для украшения спален и гостиных. О том, какой стилистики будет придерживаться Ким, и как именно будут выглядеть ее товары для дома, станет понятно позже, когда состоится официальный анонс запуска марки.

Ким Кардашьян

Со сферой lifestyle Ким знакома не понаслышке. Ее линия корректирующего белья SKIMS популярна у публики — возможно, на этот успех влияет также и тот факт, что сама Кардашьян снимается в промо-кампаниях бренда. Другое детище звезды — ее линия косметики KKW Beauty, также пользуется успехом: благодаря продаже помад и тональников Ким заработала себе статус миллиардера. Стоит ожидать, что на запуске товаров для дома она тоже не остановится — и займется уже полноценным дизайном одежды.

К слову, не так давно Ким Кардашьян поделилась со своими подписчиками необычным подарком, который она подготовила в преддверие годовщины запуска своей линии нижнего белья (10 сентября бренду Ким исполнится год). Специально по этому радостному поводу она выпустила новую рекламную кампанию, в которой, в числе прочих звезд, приняли участие Румер Уиллис, Ла Ла Энтони и другие.

Чтобы отметить грядущую годовщину SKIMS мы решили поблагодарить наше прекрасное сообщество. Я так рада представить вам нашу новую кампанию, в которой можно увидеть наших самых больших поклонников и красивейших женщин. которые вдохновляют меня. Спасибо всем, кто сделал запуск этого бренда возможным. Это был чудесный год и я благодарна за вашу поддержку.

— написала Кардашьян под публикацией с кампанией.

Новая промо-кампания бренда SKIMS Румер Уиллис

В 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL. В феврале этого года бренд Skims вышел на новый уровень – появился в Nordstrom, причем, на открытии в универмаге в Нью-Йорке была и сама Ким.