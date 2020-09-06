Малюська анонсировал продажу львовской исправительной колонии

06.09.2020, 15:25, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что осенью на продажу будет выставлена львовская исправительная колония №48. Об этом сообщил 5 сентября на своей странице в Facebook.

По словам министра последний осужденный был вывезен из колонии в 2018 году.

“Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается некий апокалипсис”, – сказал Малюська.

Он рассказал, что территория колонии занимает площадь в 10 га, на ней находятся более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. м². К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод.

По словам Малюськи, колония может быть интересна как жилым, так и промышленным застройщикам.

Он добавил, что это уже третья тюрьма, которая выставляется на продажу Минюстом Украины.

розпродаж в‘язниць продовжується)деталі про наступний лот – у відео. Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 5. September 2020

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

В июне министр говорил, что в Украине 27 законсервированных тюрем, которые можно продать.