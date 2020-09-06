Умер кардинал Римско-католической церкви Украины Яворский

06.09.2020, 15:25, Новости дня

На 94-м году жизни скончался епископ-эмерит Львовской архиепархии Римско-католической церкви кардинал Марьян Яворский. Об этом 5 сентября сообщила Львовская архидиецезия РКЦ.

Как отмечает религиозно-информационная служба, 19 августа ему сделали операцию, состояние в последние дни ухудшилось, и кардинал в тяжелом состоянии находился в больнице в Польше.

Яворский был 44-м архиепископом-митрополитом Львовским латинского обряда и первым кардиналом среди львовских архиепископов РКЦ. Также он был одним из ближайших сотрудников св. Иоанна Павла II.

Он родился в 1926 году во Львове. Покинул Львов в 1945-м из-за советской оккупации, будучи студентом семинарии. В 1950 году принял священническое рукоположение, а в 1984-м принял хиротонию. Стал апостольским администратором польской части Львовской архиепархии с центром в Любачеве.

В 1991-м был именован архиепископом-митрополитом Львовским латинского обряда. Возглавлял конференцию епископов РКЦ в Украине.

В 1996–1998 годах также был апостольским администратором Луцкой диецезии. В 1997 году стал ректором новосозданной Высшей духовной семинарии в Брюховичах (Львов). Через два года папа Иоанн Павел II назначил его членом комитета президиума папского совета по вопросам семьи. А 28 января 2001 года он стал кардиналом.