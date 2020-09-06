В Бундестаге призвали Шредера уйти из российских бизнес-структур после отравления Навального

06.09.2020, 15:25, Новости дня

Заместитель главы правящей в Германии парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефул призвал бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шредера оставить должности в российских бизнес-структурах из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в комментарии изданию Tagesspiegel.

По его словам, даже если Москва отрицает ответственность за отравление Навального, как это было с предыдущими убийствами критиков российского режима, бывший немецкий канцлер не должен игнорировать эту ситуацию ни политически, ни морально.

“Если у Шредера еще есть политическую порядочность и стандарты ценностей, то дальнейшее сотрудничество с компаниями и учреждениями, которые зависят от такого правительства, для него невозможно”, – подчеркнул Вадефул.

Продолжение сотрудничества означало бы, “что Шредер по крайней мере принимает бесчеловечное поведение”, подчеркнул политик.

В сентябре 2017 года по приглашению главы “Роснефти” Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров компании. Тогда Сечин назвал Шредера “самым лояльным” к России немецким лидером, пишет РБК. Бывшего немецкого канцлера несколько раз переизбрали главой совета директоров “Роснефти”, последний раз – в июне 2020 года. Он также является председателем совета директоров компании Nord Stream 2 AG (оператора газопровода “Северный поток – 2”).

Шредер часто выступает с пророссийскими заявлениями. В начале мая он призвал снять с России санкции и заявил, что ни один российский президент не пойдет на возвращение Украине аннексированного Крыма.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.