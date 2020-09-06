 

“Есть интересный расклад”. Богдан, Саакашвили и Ясько обсудили выборы мэра Киева

06.09.2020, 15:25, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в Facebook совместное фото с главой исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаилом Саакашвили и народным депутатом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько. 

“Есть интересный расклад на киевские выборы”, – прокомментировал Богдан фото, на котором трое сидят за столом с бокалами вина.

Є цікавий розклад на Київські вибори!!!

Posted by Андрей Богдан on Pühapäev, 6. September 2020

Аналогичный пост в Facebook выложил и Саакашвили, подписав его: “В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим о киевских выборах”.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Встречу прокомментировала и Ясько, написав в своем Facebook: “Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании”.

https://www.facebook.com/lisa.yasko1/posts/10164298424895512

Вместе с тем других подробностей разговора никто из троих не сообщил.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, телеведущий, выдвиженец партии “Голос” Сергей Притула, народный депутат от “Батьківщини” Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский. 

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко – за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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