 

Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов

06.09.2020, 15:23, Разное

“Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее?”, – возмутился Александр Лукашенко безответственности протестующих.

Он отметил, что выходящие на улицы люди делают все, чтобы окончательное прощание с коронавирусом в Белоруссии наступило как можно позже. “Это недопустимо”, – подчеркнул он.

Впрочем, пока президент Белоруссии не готов принимать каких-либо экстренных и радикальных мер по введению карантина. Более того, от отметил, что до сих пор, согласно статистике, из больниц выписывается больше людей, чем туда поступает.

“Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел”, – отметил Александр Лукашенко.

Тем не менее, он призвал людей быть внимательнее. Президент Белоруссии напомнил, что европейские страны жалуются на вторую волну коронавируса. Учитывая, что его страна находится в центре Европы, стоит готовиться к возникновению проблем.

Отметим, ранее Александр Лукашенко занимал менее осторожную позицию относительно коронавируса. Он не только не видел никаких препятствий для проведения массовых мероприятий, но и настаивал, чтобы люди не надевали медицинские маски.



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