Фургал и Абызов стали сокамерниками в «Лефортово»

06.09.2020, 15:08, Новости дня

Экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийства, и бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере в Лефортово, сообщил источник.

«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере. Отношения у них нормальные», – сказал собеседник ТАСС.

Адвокаты бывшего губернатора и бывшего министра не подтвердили и не опровергли это сообщение.

В беседе с Общественной наблюдательной комиссией подтвердил, что у него сложились хорошие отношения с сокамерником. Они вместе пьют кофе, едят завтрак и не мешают друг другу. Фамилию сокамерника он не назвал. Член ОНК Ева Меркачева подтвердила со ссылкой на собственный источник, что Фургал сидит именно с Абызовым.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.

До этого сообщалось, что сокамерником Абызова был экс-сенатор Рауф Арашуков, также обвиняемый в убийствах.