Эксперты объяснили, чем опасна езда с почти пустым баком

06.09.2020, 14:53, Разное

Эксперты рассказали, какую опасность несет езда на автомобиле с пустым бензобаком. По их словам, когда лампа-индикатор снижения уровня топлива загорается на приборной панели, то топлива хватит примерно на 70 километров пути.

Цифры являются средними, поскольку по факту запас бензина в автомобиле зависит от множества факторов: времени года, типа транспортного средства, загруженности дороги. Рекомендуется заправляться заранее, чтобы исключить такой сценарий, но существует много водителей, которые предпочитают намеренно продолжать движение.

При езде с практически пустым баком элементы топливной магистрали начали работать с повышенной нагрузкой. Поскольку присутствует дефицит бензина, то насос захватывает лишний воздух, поэтому может быстро выйти из строя.

В Сети опубликовано множество историй о том, как подобная езда провоцирует появление на стенках топливного бака конденсата, как следствие, развивается коррозия. На самом же деле такой исход является маловероятным. Современные автомодели в основном комплектуются баками из пластика, а стальные остались только в старых “Москвичах” и ВАЗах.

Чем меньше топлива, тем больше вероятность того, что на внутренних стенках бака будет образовываться влага. По этой причине иногда водителям становится трудно завести машину. Зимой есть риск замерзания воды на дне бензобака, а это чревато нарушением работы бензонасоса.