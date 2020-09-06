Людмила Поргина рассказала, как села за руль пьяной

06.09.2020, 14:53, Разное

Людмила Поргина тяжело переживает ситуацию, связанную с Михаилом Ефремовым. Она вспомнила, как сама однажды села за руль автомобиля, будучи пьяной.

Людмила Поргина тяжело переживает ситуацию, связанную с Михаилом Ефремовым. Она вспомнила, как сама однажды села за руль автомобиля, будучи пьяной.

Поргина считает, что Ефремова осудят на большое количество лет. По словам заслуженной артистки, она будет постоянно молиться о коллеге по цеху, чтобы облегчить его страдания. До последнего вдова Караченцова надеялась, что Ефремов в деле о смертельном ДТП в центре Москвы признает вину. Он сделал это на предпоследнем заседании, которое состоялось 3 сентября. Некоторые артисты говорили, что откажутся играть вместе с актером, если его оправдают. Теперь же многие зауважали Ефремова, когда тот нашел в себе силы признать вину, несмотря на то, что ничего не помнит о дне аварии.

Людмила Поргина и сама несколько лет назад позволила себе сесть за руль, выпив алкоголь. В ее крови присутствовало 0,3 промилле. Актриса рассказала, что утром употребляла шампанское, а потом села за руль. Всех людей, которые тогда попали в ДТП, Поргина опекала. В больницу с ЧМТ попали два человека. В отношении супруги Караченцова был составлен административный протокол.

Что касается Ефремова, то государственный обвинитель попросил суд приговорить актера к 11 годам колонии. Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный изначально знал, что сядет в тюрьму, поэтому ему даже стало легче после оглашения возможного срока.