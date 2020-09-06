Виктория Лопырева рассказала о конфликте в семье из-за футбола

06.09.2020, 14:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Лопырева рассказала, что в ее семье произошел конфликт из-за футбола. Она и ее супруг Игорь Булатов предпочитают болеть за разные клубы.

Виктория Лопырева уже давно является фанаткой «Барселоны». Что касается ее мужа, то он болеет за мадридский «Реал». В социальной сети Instagram модель показала своего сына в футбольной форме последнего клуба. Этим постом Лопырева решила высказаться о главном событии сентября в мире футбола. Речь идет о желании Лионеля Месси покинуть ФК «Барселона». Однако за каталонский клуб спортсмену по контракту придется отыграть еще год.

Лопырева отметила, что футболист наконец-то прокомментировал ситуацию, связанную с его возможным уходом. Имя Лионель после рождения сына стало для нее родным. Месси ей сложно представить в составе другого клуба, а «Барселону» – без ключевого нападающего. Опережая возможные комментарии, модель призвала не спрашивать, почему Марк Лео запечатлен в футболе «Реала».