 

Шойгу обвинил НАТО в регулярной имитации авиаударов по России

06.09.2020, 14:48, Новости дня

Самолеты НАТО постоянно совершают полеты с имитацией нанесения авиаударов по российской территории, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», – сообщил Шойгу в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что недавно подобная ситуация наблюдалась в небе над Балтикой.

В начале сентября рядом с Крымом пролетели два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение. Самолеты подошли к российской границе из воздушного пространства Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина может стать плацдармом для ядерного удара США по России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

16.07 / Песков оценил угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»

20.08 / Транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении Навального

10.07 / Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса

25.08 / У дилеров АвтоВАЗа зафиксирован дефицит автомобилей Lada

06.08 / Назван округ Москвы с самым опасным воздухом

24.07 / Мурашко предположил сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

02.08 / Попова объявила о снижении или стабилизации заболеваемости коронавирусом

05.09 / “Отец не виноват, что сын – президент”. В Криворожском университете назвали Зеленского-старшего достойным стипендии

01.08 / Апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска