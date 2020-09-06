МВД Белоруссии сообщило о десяти задержанных на акции протеста в Минске

06.09.2020, 14:48, Новости дня

Массовые несанкционированные акции протеста проходят во всех областях Белоруссии, на данный момент в Минске уже задержаны порядка десяти человек, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они не многочисленные. На данный момент есть порядка десяти задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали», – передает ТАСС ее слова.

Тем временем колонна протестующих подошла вплотную к перегородившим спецтехникой проспект Независимости подразделениям ОМОН на пересечении с улицей Ленина в центре Минска. Насчитываются несколько тысяч человек. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги. На данный момент ОМОН никаких действий не предпринимает.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы Минск, примерно в 400 метрах от площади Независимости. А у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стоят десять бронетранспортеров (БТР).

Кроме того, правоохранители установили заграждения на Октябрьской площади. Шествие оппозиции запланировано на 14.00 по местному времени (совпадает с мск). При этом движение машин по проспекту Независимости, проходящего через Октябрьскую площадь, проходит без ограничений, работают все станции метро.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Также 5 сентября в Минске правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных студенческих акций. Протестующие подняли флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.