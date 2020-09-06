Иран призвал Европу не подпадать под влияние США

06.09.2020, 14:48, Новости дня

Влияние политики США дестабилизирует, считает председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Европе не следует подпадать под влияние американской политики, в особенности с учетом того, что их (США – Прим. ВЗГЛЯД) действия дестабилизируют регион, негативно сказываясь на его безопасности», – передает РИА «Новости» слова Галибафа, сказанные им главе МИД Швейцарии Игнацио Кассису.

По мнению иранского политика, «навязываемая» при участии США нормализация отношений ряда стран с Израилем отрицательно скажется на ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций по Ирану. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ готова помочь в создании условий для прямого диалога между США и Ираном.