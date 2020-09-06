Смартфону Samsung Galaxy Z Fold Lite приписывают наличие чипа Exynos 9825 и 7,2-дюймового экрана

06.09.2020, 14:17, Разное

Менее дорогую версию своего популярного устройства намерена выпустить компания Samsung. Galaxy Z Fold Lite, как предполагают эксперты, получит 7,2-дюймовый экран и мощный фирменный чип Exynos 9825.

О грядущем выходе более доступной версии инновационного гибкого смартфона южнокорейского IT-гиганта рассказал известный индийский блогер Мукул Шарма. Ранее он уже неоднократно точно предсказывал детали выхода новых устройств от самых разных производителей. В этот раз он пояснил о технических характеристиках обновленной модели гибкого смартфона с меньшим ценником.

Предположительно, аппарат получит название Galaxy Z Fold Lite либо Galaxy Z Fold 2 Lite. Его сгибающийся дисплей будет выполнен по технологии AMOLED FHD+ и получит защитное покрытие UTG (Ultra Thin Glass). При этом размер экрана составит 7,2 дюйма, дополнительно в смартфоне есть вспомогательная панель, на который будут выводиться уведомления. Работать смартфон сможет на оболочке One UI 2.5, базирующейся на десятом поколении операционной системы Android.

Мощность и быстродействие аппарата обеспечит фирменный чипсет от Samsung Exynos 9825 с восемью ядрами, нейровычислительным модулем NPU и ускорителем графики ARM Mali-G76 MP12. Также в аппарате будет модем LTE-Advanced Pro Cat.20, который, однако, не обеспечит работу в сетях пятого поколения. Модуль оперативной памяти равен 12 гигабайтам, карта же постоянной встроенной памяти вмещает 256 гигабайт.