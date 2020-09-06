 

Располневшая Юлия Барановская удивила внешним видом в коротком платье

06.09.2020, 14:17, Разное

Популярная российская телеведущая Юлия Барановская пришла на премию «Жара» в коротком платье. Многие отметили, что бывшая возлюбленная Андрея Аршавина располнела.
Для дефиле по красной дорожке Барановская выбрала короткое темно-синее платье, которое подчеркивает ее ноги. Свой образ ведущая дополнила туфлями на высоком каблуке с открытым носком и яркими очками. Некоторыми фотографиями с мероприятия знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Пользователи сразу же обратили внимание на изменившуюся фигуру Юлии Барановской. В комментариях они раскритиковали не только ее лишние килограммы, но и выбранное для церемонии платье. Сообщения фолловеров знаменитость предпочла проигнорировать. Сама же она осталась в восторге от своего наряда.



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