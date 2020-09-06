Мнение: “Когда они посадили всех левых, я молчал – я ведь не левый” М. Нимёллер пастор 1945 г.

06.09.2020, 14:10, Разное

Сначала они убили Листьева, я молчал – не люблю шоуменов и пижонов.

Затем они посадили Ходорковского, я молчал – ненавижу этих олигархов.

Затем они застрелили Немцова, я молчал – не люблю разных либералов.

Затем они убили Политковскую, я молчал – мне пофиг на всех журналистов.

Затем они отравили Навального, я молчал – не верю я этим немцам…

А когда они пришли за мной, некому было больше протестовать…

Примеры из истории свидетельствуют, что приходят в первую очередь, как ни странно, за теми, кто не молчит. Если ты всё-таки решил не молчать, то, во-первых, следует говорить так, чтобы не было официальных причин за тобой прийти, и, во-вторых, иметь за собой достаточную силу, которая сможет защитить тебя в опасной ситуации или хотя бы поднять шум в случае неофициального наезда. Запомни — больше всего пиздюлей огребают именно борцуны-одиночки, и на самые большие сроки сажают именно их. И совершенно не важно, боролись они законными методами или нет. Куда больше пользы обычно приносят связи и личные умения, которые их дают (кто ничего не умеет, тот никому не нужен). В крайнем случае нужно бежать на другой глобус, что связи также неиллюзорно облегчают.

Казалось бы, есть вариант самому стать тем, кто приходит, но и это помогает далеко не всегда: кровавую гэбню и ментов много раз чистили люто-бешено. Гораздо более бешено, чем быдло, потому что в полицейском государстве только гэбня гарантирует безопасность, а значит должна быть на 146% лояльна. Рабы-стукачи — рабы, и относятся к ним как к рабам.

Можно попробовать спрятаться так, чтобы вас не нашли, и потому не знали, куда за вами приходить. Тихий гадёныш всегда огребёт меньше, а больше всего достанется тем, кто много говорит и мало делает. Но и это только видимость, которая такова, если рассматривать процесс исключительно с точки зрения сохранности собственной жопы. Как показывают экологические модели, те популяции, в которых каждый заботится только о свой жопе, хуже переносят катаклизмы и перестройки, чем те, где проявляется забота друг о друге, личное служение абстрактно-общим догмам или хотя бы существование по принципу око за око (за подробностями — к Докинзу). Социальное благоденствие в этих ваших Европах (медицина, пенсия, пособия) появилось именно благодаря солидарности и политической взаимопомощи разных людей против общего врага, сокращающего зарплату гастарбайтера и тем самым напрямую провоцирующего снижение зарплаты коренных.

Попытка стать над общими проблемами обречена чуть менее, чем в 100% — общие проблемы с зарплатой, медициной или преступностью найдут вас везде, например, даже если ваши дети сыты и ходят в гимназию, в интернете их все равно пошлют нахуй и накормят говном, во дворе дадут пиздюлей, а в армии отобьют голову именно потому, что вы никогда не думали, что чужие проблемы вас прямо касаются, потому что вы никогда ими не занимались — то есть по вашей вине. Пример с гастарбайтерами: чем ниже зарплата гастр, тем меньше смысла серьёзному бизнесмену нанимать россиянина. Но вместо того чтобы помогать гастрам ради своей зарплаты, россияне думают, что проблемы гастр их никак не затрагивают, более того, что вся проблема в наличии этих самых гастр. В Европах профсоюзы защищают гастр именно для себя, а не ради счастья понаехавших. Если гастр из рашки выгнать, то или лягут целые отрасли, что маловерятно, или за еду и в кошмаре будут работать представители белой расы, вчера выгонявшие этих самых чурок[1]. Если не защищать друг дружку, то и коренные, и понаехавшие проиграют, а не выиграют.

Короче, тот, кто считает себя ни при чём, в любом случае, при любых раскладах окажется в глубокой жопе. Даже если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. И выбор у вас лишь в том, как прожить и как сдохнуть — от паленой водки и ножа гопника или в борьбе и от встречи с костоломами Эстапо.

источник http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%E2%80%A6