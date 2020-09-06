Под Ростовом погасили крупный лесной пожар

06.09.2020, 14:08, Новости дня

В Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Тарасовский район, в 12.45 мск природный пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 598 га», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».