 

Под Ростовом погасили крупный лесной пожар

06.09.2020, 14:08, Новости дня

В Ростовской области погасили крупный лесной пожар, возгорание охватывало более 1,5 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Тарасовский район, в 12.45 мск природный пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 598 га», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

05.08 / Катастрофа MH17. РФ получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов

30.07 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

28.08 / В новых выборах в Беларуси сможет участвовать любой гражданин. Вопрос: может ли Лукашенко? – Тихановская

12.07 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза заявил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

28.07 / Кремль дал оценку кандидатам в президенты Белоруссии

15.08 / “Это демоны современной войны”. Зеленский заявил, что последствия выдачи “вагнеровцев” России будут трагическими

20.07 / Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

03.07 / В Татарстане отменили приговор отцу, обвиняемому в насилии над маленькой дочерью

29.08 / Анонсирован новый запуск «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска