Захарова извинилась за пост о Вучиче и Трампе
06.09.2020, 14:08, Новости дня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова извинилась за свой пост в соцсетях о президенте Сербии Александре Вучиче, сообщив, что запись неверно истолковали.
«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Напомним, Захарова в соцсетях опубликовала фотографию Вучича, сидящего перед американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме на расстоянии. Она сопроводила фото кадром из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».
«Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», – подписала публикацию представитель российского МИД.
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил негодование по поводу этого поста, и пристыдил Захарову.
Сам Вучич назвал примитивизмом публикацию Захаровой и выразил сожаление о том, что российская сторона не ценит отношение Сербии к России.
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