Захарова извинилась за пост о Вучиче и Трампе

06.09.2020, 14:08, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова извинилась за свой пост в соцсетях о президенте Сербии Александре Вучиче, сообщив, что запись неверно истолковали.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Напомним, Захарова в соцсетях опубликовала фотографию Вучича, сидящего перед американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме на расстоянии. Она сопроводила фото кадром из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

«Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», – подписала публикацию представитель российского МИД.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич выразил негодование по поводу этого поста, и пристыдил Захарову.

Сам Вучич назвал примитивизмом публикацию Захаровой и выразил сожаление о том, что российская сторона не ценит отношение Сербии к России.