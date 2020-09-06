 

Под Ровно преподавательница вуза застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой

06.09.2020, 14:05, Новости дня

В Ровенской области в ночь на 5 сентября 44-летняя женщина стреляла в членов своей семьи, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Инцидент произошел в жилом массиве неподалеку от Ровно на территории Белокриницкого сельского совета. Полицейские установили, что 44-летняя женщина выстрелила в мужа и 13-летнюю дочку. Раненый  мужчина смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако вскоре 45-летний владелец дома умер от полученных травм. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Девочку “скорая” доставила в больницу со множественными ранениями грудной клетки. Мать ребенка также госпитализирована без сознания с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок. Ее состояние врачи оценивали как стабильное, девочку оперировали.

Правоохранители нашли на месте происшествия травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

Причины произошедшего устанавливаются. 

В сюжете ТСН на канале “1+1” говорится, что подозреваемая – преподаватель национального университета в Ровно, кандидат экономических наук, доцент, автор почти полсотни научных трудов. Ее погибший муж был коммерческим директором на предприятии строительной сферы.

По словам соседей, в свою дочь женщина стреляла, когда та спала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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