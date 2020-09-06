 

Зеленский заявил, что задача властей – сделать Харьков украинской Кремниевой долиной

06.09.2020, 14:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков должен стать столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT-технологий.

“Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной”, – написал Зеленский на своей странице в Facebook. 

Он высказал мнение, что регион будет быстро развиваться.

“В свое время [украинский поэт] Павел Тычина спрашивал: “Харьков, Харьков, где твое лицо?” Так вот, убежден: уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и счастливым”, – добавил президент.

Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому,…

Posted by Володимир Зеленський on Laupäev, 5. September 2020

Кремниевая долина – часть американского штата Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско, также известная как Силиконовая долина. В Кремниевой долине сосредоточено около половины всего научно-технического потенциала США в области разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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