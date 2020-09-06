В Одессе начался финальный этап поднятия танкера Delfi

06.09.2020, 14:05, Новости дня

В Одессе 6 сентября начался финальный этап операции по поднятию и отбуксированию затонувшего танкера Delfi. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что все испытания завершены, экологическое состояние в норме. Министр сообщил, что на финальном этапе поднятия состоится:

откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве;

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном “Атлас-4”;

подтверждение возможности перехода из акватории и переход.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.