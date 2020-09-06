 

В Одессе начался финальный этап поднятия танкера Delfi

06.09.2020, 14:05, Новости дня

В Одессе 6 сентября начался финальный этап операции по поднятию и отбуксированию затонувшего танкера Delfi. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что все испытания завершены, экологическое состояние в норме. Министр сообщил, что на финальном этапе поднятия состоится:

откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве;
испытания водотечности;
перемещение на глубину;
заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном “Атлас-4”;
подтверждение возможности перехода из акватории и переход.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

25.08 / Le Figaro – наблюдавшие Навального российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, о которых заявили немецкие коллеги

01.08 / Трамп обличил «очередную фальшивку на тему России»

22.08 / США и ЕС договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин

07.08 / НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело “Роттердам плюс” в суд

15.08 / Лукашенко: Надо связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

06.07 / Британия провозгласила себя «силой добра»

02.09 / Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

24.07 / Мнения: Почему за лесными пожарами стоит математика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска