В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 240 человек
06.09.2020, 14:05, Новости дня
Количество больных COVID-19 в Киеве увеличилась за сутки на 240 человек, среди них 13 медиков. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Среди заболевших за сутки:
123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет;
шесть девочек от одного года до 16 лет и девять мальчиков от четырех до 17 лет.
В больницы столицы попали 47 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 36, в Дарницком – 33 и в Деснянском – 32.
Шестеро заболевших скончались за минувшие сутки.
Всего за время пандемии в столице уже 15 032 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 240 киевлян умерли, 4731 выздоровел.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрировано 135 894 случая COVID-19, 2846 человек умерли, 62 227 пациентов уже выздоровели.
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