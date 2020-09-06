В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 240 человек

06.09.2020, 14:05, Новости дня

Количество больных COVID-19 в Киеве увеличилась за сутки на 240 человек, среди них 13 медиков. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших за сутки:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

102 мужчины в возрасте от 21 до 86 лет;

шесть девочек от одного года до 16 лет и девять мальчиков от четырех до 17 лет.

В больницы столицы попали 47 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 36, в Дарницком – 33 и в Деснянском – 32.

Шестеро заболевших скончались за минувшие сутки.

Всего за время пандемии в столице уже 15 032 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 240 киевлян умерли, 4731 выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрировано 135 894 случая COVID-19, 2846 человек умерли, 62 227 пациентов уже выздоровели.