Доступный смартфон LG K5 с квадрокамерой представлен в двух цветах

06.09.2020, 13:53, Разное

Новый смартфон доступного сегмента вскоре может выпустить на рынок южнокорейская корпорация LG. K5, аппарат с квадрокамерой, уже представлен в Сети в двух цветах.

Пока девайс не был официально анонсирован, также отсутствуют полные данные о его техническом оснащении. Информация о грядущем выходе LG K5 появилась в профиле одного из авторитетных инсайд-блогеров, Эвана Бласса. Согласно известным ему сведениям, компания LG официально объявит о выпуске новинки уже до конца текущего года. Всего будет два варианта цветовой палитры в дизайне модели. Кроме классического белого, техностилисты избрали также вариант синего оформления корпуса смартфона K5.

Аппарат оснастят одинарной фронтальной камерой, который будет расположен в экране. При этом диагональ дисплея соответствует 6,6 дюйма, сканер отпечатков пальцев производитель вынесет, скорее всего, на боковую грань. Прямоугольный блок основной камеры состоит из четырех объективов. Модуль получил закругленные углы, о разрешении же камер пока данных нет, объективы дополняет датчик светодиодной вспышки.

Для долгой работы смартфона в него встроена батарея на 4000 мА•ч. Операционная система Android десятой версии улучшена фирменной оболочкой LG UX. Несмотря на отсутствие информации относительно процессора, предполагается, что модули оперативной и основной памяти равны 4 и 32 или 64 гигабайтам соответственно.