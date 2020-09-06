 

В Новосибирской области пропавшего неделю назад мужчину на мопеде нашли мёртвым в озере

06.09.2020, 13:53, Разное

В Новосибирской области в одном из озер найден мертвым 38-летний мужчина, пропавший неделю назад. Из дома, который находится в Колыванском районе, он уехал на мопеде.
По факту пропажи местного жителя сотрудники правоохранительных органов проводили проверку. В ходе поисковых мероприятий труп мужчины был найден в озере. Правоохранители не зафиксировали признаки насильственной смерти. Точную ее причину установят после вскрытия.

После завершения расследования будет принято процессуальное решение. Сам же житель пропал после того, как уехал в магазин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Лишний партбилетик

26.08 / Скандалы: Смерть «Бизнес Молодости»

25.08 / Врачи перечислили основные симптомы отравления нитратами арбуза

16.08 / Экономика: Забастовка лишит Белоруссию долларов

08.07 / Роснефть может получить контроль над частью бизнеса IDS Group

03.09 / Суд в Минске оштрафовал протестующих за «вытаптывание асфальта»

10.08 / Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

05.09 / Российские пенсионеры смогут вернуть недополученную пенсию за два года

24.06 / Раскрыта причина крушения Airbus в Карачи

22.07 / Хабаровск: Это через край перешло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска