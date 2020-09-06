В Новосибирской области пропавшего неделю назад мужчину на мопеде нашли мёртвым в озере

06.09.2020, 13:53, Разное

В Новосибирской области в одном из озер найден мертвым 38-летний мужчина, пропавший неделю назад. Из дома, который находится в Колыванском районе, он уехал на мопеде.

По факту пропажи местного жителя сотрудники правоохранительных органов проводили проверку. В ходе поисковых мероприятий труп мужчины был найден в озере. Правоохранители не зафиксировали признаки насильственной смерти. Точную ее причину установят после вскрытия.

После завершения расследования будет принято процессуальное решение. Сам же житель пропал после того, как уехал в магазин.