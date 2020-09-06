Названы основные ошибки при выборе шампуня

06.09.2020, 13:53, Разное

Трихолог Татьяна Гончарова назвала основные ошибки, которые допускаются при выборе шампуня. По ее словам, совершенно не нужно приобретать дорогостоящие средства, чтобы обеспечить здоровье своим волосам.

Находясь в магазине, важно обращать внимание на ряд факторов. Шампунь должен подходить под тип волос пользователя. Также необходимо изучить состав продуктов, поскольку в нем могут присутствовать утяжеляющие, комедоногенные и аллергенные компоненты. Не стоит забывать смотреть на срок годности. Для людей, у которых активная работа сальных желез, подойдет шампунь со щадящими ПАВ, поскольку «органическими» средствами невозможно тщательно очистить кожу головы.

Эффективность того или же иного средства нельзя определить после одного применения. Трихолог посоветовала тестировать шампунь около двух недель, чтобы оценить, подходит ли он. Если за это время никакие изменения в лучшую сторону не были замечены, то нужно попробовать иной продукт.

Стоимость шампуня не является гарантией качества. Зачастую производители завышают цену искусственно, но это не значит, что оно точно подойдет покупателю.