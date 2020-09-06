 

Названы основные ошибки при выборе шампуня

06.09.2020, 13:53, Разное

Трихолог Татьяна Гончарова назвала основные ошибки, которые допускаются при выборе шампуня. По ее словам, совершенно не нужно приобретать дорогостоящие средства, чтобы обеспечить здоровье своим волосам.
Находясь в магазине, важно обращать внимание на ряд факторов. Шампунь должен подходить под тип волос пользователя. Также необходимо изучить состав продуктов, поскольку в нем могут присутствовать утяжеляющие, комедоногенные и аллергенные компоненты. Не стоит забывать смотреть на срок годности. Для людей, у которых активная работа сальных желез, подойдет шампунь со щадящими ПАВ, поскольку «органическими» средствами невозможно тщательно очистить кожу головы.

Эффективность того или же иного средства нельзя определить после одного применения. Трихолог посоветовала тестировать шампунь около двух недель, чтобы оценить, подходит ли он. Если за это время никакие изменения в лучшую сторону не были замечены, то нужно попробовать иной продукт.

Стоимость шампуня не является гарантией качества. Зачастую производители завышают цену искусственно, но это не значит, что оно точно подойдет покупателю.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / «Безнаказанность непозволительна»

28.08 / Фургала допросят по делу об отравлении Навального

28.08 / Мнение: Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой

30.08 / Названы продукты, эффективно снижающие уровень холестерина

28.06 / Мужчина в красном: Меган Фокс на свидании с новым бойфрендом

01.08 / Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

26.07 / Мнение: Странная смерть знаменитого борца: ушел за грибами – тело нашли в реке

16.08 / Врач-реабилитолог рассказал о полезных свойствах ходьбы

28.07 / «Статья чересчур умна для мадам Андреевой»

09.07 / Мнение: Вторая волна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска