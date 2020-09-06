Драку футбольных фанатов в Брянске сняли на видео

06.09.2020, 13:48, Новости дня

Массовая драка болельщиков московского «Спартака–2» и местного «Динамо» в Брянске попала на видео, разнимать футбольных фанатов пришлось полицейским.

Инцидент произошел в субботу на улице Дуки в Советском районе Брянска, пишет портал «Городской».

Одному из участников пришлось вызывать скорую помощь.

Спартаковские болельщики прибыли в Брянск на матч седьмого тура ФНЛ «Динамо» – «Спартак-2», но встречу отменили из-за выявленного больного коронавирусом в составе брянской команды.

Напомним, в феврале драка произошла на платформе станции московского метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо». После этого у болельщиков прошли обыски.