 

Шойгу анонсировал оснащение боевых самолетов проверенной в Сирии системой прицеливания

06.09.2020, 13:48, Новости дня

Российские боевые самолеты оснастят новейшей системой прицеливания при бомбометании, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», – сообщил глава ведомства в эфире «России 24», передает ТАСС.

Министр пояснил, что под боевыми условиями имеется в виду опыт в Сирии.

Ранее в воскресенье Шойгу сообщил, что все танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Госсекретарь Помпео: визит в Судан

28.07 / Суд в Москве оштрафовал ФБК Навального на 600 тысяч рублей

31.07 / Законодатели США не достигли договоренности о новом пакет помощи в связи с коронавирусом

18.07 / В мире: В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

07.08 / Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

02.08 / Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

11.08 / Призвали к сдержанности и диалогу. ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

29.07 / «Комитет «Нация и Свобода» признан в РФ экстремистской организацией

01.08 / Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

23.08 / Соловьев съязвил по поводу освещения немецкими СМИ ситуации с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска