Шойгу анонсировал оснащение боевых самолетов проверенной в Сирии системой прицеливания

06.09.2020, 13:48, Новости дня

Российские боевые самолеты оснастят новейшей системой прицеливания при бомбометании, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», – сообщил глава ведомства в эфире «России 24», передает ТАСС.

Министр пояснил, что под боевыми условиями имеется в виду опыт в Сирии.

Ранее в воскресенье Шойгу сообщил, что все танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М.