 

Вучич огорчен отношением РФ к Сербии

06.09.2020, 13:48, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД Марии Захаровой в Facebook и выразил сожаление о том, что российская сторона не ценит отношение Сербии к России.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал», – передает ТАСС слова Вучича о коллаже Захаровой, в котором рядом с фотографией сербского лидера на приеме у президента США она поставила стоп-кадр из фильма «Основной инстинкт».

«Понимаю Захарову, наши (С США – Прим. ВЗГЛЯД) переговоры были успешными, но мне жаль, потому что и там (в Белом доме США – Прим. Взгляд) я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия – единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия – военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», – сказал Вучич.

С критикой поста Захаровой также выступили министр обороны Сербии Александар Вулин и директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джадд Дир сообщал, что Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики.

Делегации Сербии и Косова договорились с США об инвестициях на сумму в 13 млрд долларов для развития совместных проектов Белграда и Приштины.

Летом газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Мария Захарова сыронизировала над украинскими комиксами про Крым.



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