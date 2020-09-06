Владислав Доронин подает в суд на Наоми Кэмпбелл через 7 лет после их расставания

06.09.2020, 13:11, Разное

Когда из отношений уходит романтика, на место ей приходит холодный расчет. По-видимому, именно последним — расчетом (или же сведением счетов?) решил заняться российский бизнесмен Владислав Доронин, 5 лет встречавшийся с супермоделью Наоми Кэмпбелл. Пара рассталась еще в 2013 году, однако на этом, как оказалось, история их отношений не закончилась. По сообщениям американского портала TMZ, Владислав намерен встретиться с бывшей возлюбленной в суде. Таким способом он намеревается вернуть себе деньги, когда-то затраченные на этот роман. И уже подал все необходимые документы, которые и оказались в распоряжении портала.

Согласно этим бумагам, Наоми вот уже который год отказывается возвращать Владиславу обратно деньги, которые он когда-то ей одолжил. По-видимому, в данном случае речь идет о некоем займе, но точная его сумма не разглашается. Также Доронин хочет вернуть себе некоторые частное имущество, которое Кэмпбелл по каким-то причинам ему не отдает. Ценность этого имущества составляет примерно 3 миллиона долларов.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин, 2012 год

Напомним, Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл встречались с 2008 по 2012 годы. Познакомились они на Каннском кинофестивале, и их дружба быстро перетекла в роман. Периодически в СМИ мелькали сообщения о помолвке и скорой свадьбе пары, однако в октябре 2012-го стало известно, что они расстались, а в 2013 году это было официально подтверждено. На протяжении их романа Владислав не раз дарил Наоми дорогие подарки, устраивал в честь нее вечеринки на своей роскошной яхте, строил для нее дом в форме древнеегипетского символа Уаджет на острове Клеопатры в Турции и здание по проекту Захи Хадид в Москве. К слову, последний особняк — стоимостью примерно в 150 миллионов долларов — Доронин не так давно продал. Дом, который должен был стать свадебным подарком Наоми, так никогда и не “узнал” этой хозяйки. Теперь же Владислав намерен вернуть обратно и другие потраченные в периодах отношений средства.

С 2014 года Доронин состоит в отношениях с моделью Кристиной Романовой, вместе они сейчас воспитывают двух дочерей – Жасмин и Александру. Однако официально регистрировать отношения Владислав и Кристина не спешат. Наоми Кэмпбелл пресса постоянно приписывает новые отношения — то с рэпером Скептой, то с неким уличным магом, но сама она не спешит комментировать эти слухи. Представитель модели пока никак не прокомментировал ситуацию с иском от Владислава.

Кристина Романова и Владислав Доронин