Максим Виторган с Нино Нинидзе и другие на премьере фильма “Ширли” на “Стрелке”

06.09.2020, 13:11, Разное

Вопреки по-осеннему прохладному ветру в Москве продолжает стоят довольно теплая для сентября погода — что зрителям модного кинофестиваля только на руку. С 30 августа и по 6 сентрября в его рамках проходят показы фильмов, которые ранее были представлены в программах таких фестивалей как “Сандэнс” и Берлинале. Вот и вчерашний показ был посвящен картине, которая была представлена в Берлине еще до начала глобальной пандемии — драме Жозефин Декер “Ширли” о писательнице Ширли Джексон. Увидеть картину в этот вечер пришли Мария Шалаева, Полина Кутепова, Филипп Авдеев и Максим Виторган с Нино Нинидзе. К слову, еще совсем недавно Максим и Нино отдыхали вместе с детьми в Турции, но теперь вернулись в столицу и сразу включились в светскую жизнь.

Мария Шалаева Полина Кутепова Максим Виторган и Нино Нинидзе

В картине “Ширли” в главной роли снялась актриса Элизабет Мосс, которая поступательно строит в пространстве мирового кино собственную галерею из образов женщин на грани нервного срыва. Писательница Ширли Джексон, автор знаменитого романа “Призрак дома на холме” из фильма Жозефин Декер — как раз новый “портрет” в этом частном собрании. Создавая не биографию, а вольное сочинение на тему чужой жизни (а также пересказ книги “Ширли” Сьюзан Скарф Меррелл), не инструкцию по созданию великого романа, а историю женского перерождения, Декер успешно минует присущий многим байопикам характер “википедийности” и смотрит дальше дат и строк в книгах своей героини. Ключиком к открытию тайн и желаний Ширли Джексон в ее кино становится приезд молодой пары: юной домохозяйки Роуз и филолога Фреда, которые гостят в доме писательницы и ее супруга. С взаимоотношения двух столь разных женщин, с их вражды (а может быть, и дружбы), и начинается попытки ответа на вопрос — какой же была на самом деле писательница Ширли Джексон. Портрет личности, который заслуживает не только почетного места в фильмографии Элизабет Мосс, но и всевозможных наград для актрисы.

Филипп Авдеев Программный директор фестиваля Strelka Film Festival by Okko Стас Тыркин, Полина Кутепова и Филипп Авдеев

К слову именно что награду — например американской киноакадемии — прочили Элизабет Мосс еще когда эту картину показали в Берлине. Зрители российской премьеры “Ширли” также теперь могут строить свои прогнозы — получит или нет Элизабет заветный “Оскар”. Нашим же читателям можно будет составить свое представление об этом фильме с 15 октября: именно тогда эта картина должна выйти в российский прокат. Посмотреть же, какие еще интересные премьеры была возможность увидеть на пятом кинофестивале на “Стрелке”, можно здесь.

Показ “Ширли” на “Стрелке”