В Бирмингеме в результате ночных нападений погиб человек, семеро ранены
06.09.2020, 13:08, Новости дня
В британском Бирмингеме один человек погиб, семеро пострадали в результате нескольких нападений, которые происходили ночью в городе, сообщила полиция.
В результате нападений погиб один мужчина, еще один мужчина и одна женщина получили серьезные ранения, сообщается на сайте полиции округа Уэст-Мидлендс в Англии.
Правоохранители полагают, что несколько нападений, происходивших с 00.30 ночи до 2.20 ночи по местному времени, связаны друг с другом.
Детективы расследуют несколько версий произошедшего. Инциденты происходили на Ливери-стрит, Ирвинг-стрит и Херст-стрит.
В июне в британском Рединге неизвестный с ножом напал на посетителей парка. При этом еще до нападения в городе прошла акция в поддержку чернокожих. Полиция сообщала, что подозреваемый в нападении задержан.
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