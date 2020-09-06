В Бирмингеме в результате ночных нападений погиб человек, семеро ранены

06.09.2020, 13:08, Новости дня

В британском Бирмингеме один человек погиб, семеро пострадали в результате нескольких нападений, которые происходили ночью в городе, сообщила полиция.

В результате нападений погиб один мужчина, еще один мужчина и одна женщина получили серьезные ранения, сообщается на сайте полиции округа Уэст-Мидлендс в Англии.

Правоохранители полагают, что несколько нападений, происходивших с 00.30 ночи до 2.20 ночи по местному времени, связаны друг с другом.

Детективы расследуют несколько версий произошедшего. Инциденты происходили на Ливери-стрит, Ирвинг-стрит и Херст-стрит.

В июне в британском Рединге неизвестный с ножом напал на посетителей парка. При этом еще до нападения в городе прошла акция в поддержку чернокожих. Полиция сообщала, что подозреваемый в нападении задержан.