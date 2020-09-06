 

В Бирмингеме в результате ночных нападений погиб человек, семеро ранены

06.09.2020, 13:08, Новости дня

В британском Бирмингеме один человек погиб, семеро пострадали в результате нескольких нападений, которые происходили ночью в городе, сообщила полиция.

В результате нападений погиб один мужчина, еще один мужчина и одна женщина получили серьезные ранения, сообщается на сайте полиции округа Уэст-Мидлендс в Англии.

Правоохранители полагают, что несколько нападений, происходивших с 00.30 ночи до 2.20 ночи по местному времени, связаны друг с другом.

Детективы расследуют несколько версий произошедшего. Инциденты происходили на Ливери-стрит, Ирвинг-стрит и Херст-стрит.

В июне в британском Рединге неизвестный с ножом напал на посетителей парка. При этом еще до нападения в городе прошла акция в поддержку чернокожих. Полиция сообщала, что подозреваемый в нападении задержан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Киев заявил о готовности к жестким шагам в случае недружественных действий Минска

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

30.07 / Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

09.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

27.08 / Глава Ростовской области озвучил ключевые задачи по развитию региона

28.07 / Диплом буквально списан. Специалисты подтвердили плагиат словацкого премьера

31.08 / Обновленный Chevrolet Malibu XL получил новый двигатель в Китае

30.06 / Правозащитники выступают за освобождение узбекского блогера Акрома Малика

25.08 / Independent – учёные Гонконга доказали первый случай повторного заражения коронавирусом

05.07 / “Не было бы “ДНР”, и соответственно “ЛНР”. Это грызет внутри”. Ярош заявил, что добровольцы в 2014 году могли отбить Донецк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска