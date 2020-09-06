 

Станции метро в центре Минска перекрыли из-за планируемого митинга оппозиции

06.09.2020, 13:08, Новости дня

Несколько станций метро в центре Минска временно закрыты на вход и выход из-за анонсированной на воскресенье новой несогласованной акции белорусской оппозиции.

Поезда следуют без остановки на станциях «Пушкинская», «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», информирует РИА «Новости».

Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что в связи с планами оппозиции провести новый несанкционированный митинг милиция будет нести службу в усиленном режиме.

Для обеспечения безопасности задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

В минувшее воскресенье во время несогласованных акций протеста в Минске были задержаны 173 человека. Сообщалось, что во время митинга у абонентов в центре Минска перестал работать интернет.



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