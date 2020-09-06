Мария Захарова пригрозила сербам подумать о признании Косово

06.09.2020, 13:04, Разное

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение в Белграде из-за ее поста про Александра Вучича во время встречи с Дональдом Трампом.

По ее словам, теперь она «начала понимать косовцев».

– Начинаю понимать жителей Косово. С такими обидчивыми «братушками» тяжело уживаться, особенно если самоконтроль для них – пустой звук. Надеюсь, в Белграде не слишком удивятся, если после таких выпадов в мою сторону Россия задумается о признании одной молодой балканской республики, – написала она в Facebook.

Захарова отметила, что миру не следует преувеличивать значение Сербии для России – речь идёт лишь про «одно из многих государств в регионе, с каждым из которых мы можем последовательно развивать отношения».

– Представим, что к Трампу поехал не Вучич, а президент Абхазии, скажем, и я написала бы такой же пост. Стали бы в ответ дерзить в Сухуме? Вопрос риторический, – добавила она.