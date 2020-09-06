Глава МИД Германии впервые упомянул “Северный поток – 2” в связи с отравлением Навального

06.09.2020, 12:50, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, он отметил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, Берлину придется провести консультации с партнерами относительно “ответа” Москве. Об этом глава МИД сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag.

“Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по” Северному потоку – 2″, – заявил Маас.

Он признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям.

“В строительстве “Северного потока – 2″ задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них – из Германии”, – сказал Маас.

Он добавил, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации “Северного потока – 2” неправильно.

Агентство dpa пишет, что до сих пор федеральное правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

21 июля Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против “Северного потока – 2”. 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат.

“Газпром” привлек к завершению проекта российские трубоукладчики.

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Ряд европейских и американских политиков призвали заморозить строительство “Северного потока – 2” в связи с обнаружением боевого отравляющего вещества в организме Навального.