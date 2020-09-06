Жительницу Пензы оштрафовали за фото носков с коноплей

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06.09.2020, 12:48, Новости дня

Ленинский райсуд Пензы оштрафовал на 4 тыс. рублей местную жительницу за фотографию в носках, на которых изображена конопля.

Фотографию девушки в Instagram и во «ВКонтакте» судья расценил как «незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства», говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Эксперт пришел к выводу, что изображение растения на носках схоже по «морфометрическим признакам с пальчато-раздельным листом растения конопля посевная».

Девушку признали виновной в пропаганде запрещенных веществ, ей назначили штраф в 4 тыс. рублей, она признала свою вину, и сообщила, что уже выбросила эти носки.

Отмечается, что снимки были опубликованы в декабре 2018 года.

В августе пенсионер и ветеран труда 85-летний Николай Захарченко из Кабардино-Балкарии покончил с собой из-за обвинений в хранении наркотиков.



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