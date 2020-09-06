На Кубани тысячи человек остались без электричества из-за ночной грозы

06.09.2020, 12:08, Новости дня

Ночная гроза вывела из строя высоковольтную линию в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Молния также вызвала пожар.

Электроснабжение нарушено в районе стадиона «Юность», сообщается на официальной странице городской администрации в социальной сети Instagram.

Аварийно-восстановительные работы начались ночью и продолжаются до сих пор. Как обещают в администрации, электроснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов.

Ночью молния ударила в хозяйственную постройку в одном из дворов на улице Чапаева. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее стало известно о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш».