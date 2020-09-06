 

На Кубани тысячи человек остались без электричества из-за ночной грозы

06.09.2020, 12:08, Новости дня

Ночная гроза вывела из строя высоковольтную линию в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Молния также вызвала пожар.

Электроснабжение нарушено в районе стадиона «Юность», сообщается на официальной странице городской администрации в социальной сети Instagram.

Аварийно-восстановительные работы начались ночью и продолжаются до сих пор. Как обещают в администрации, электроснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов.

Ночью молния ударила в хозяйственную постройку в одном из дворов на улице Чапаева. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее стало известно о лесных пожарах в Краснодарском крае, в том числе о возгорании в заповеднике «Утриш». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Ла Лига. “Валенсия” Черышева проиграла аутсайдеру “Эйбару”

06.08 / Адвокат посоветовал Ефремову сменить тактику и защитника

07.07 / «Молодежка ОНФ» начала использовать военную технику для работы в Тулуне

12.08 / Путин назвал очень высоким уровень цен на Камчатке

28.06 / Концерт на Мамаевом кургане: закат во все небо и родные песни

06.07 / Корабль ВМС США у берегов Китая остался с неполным боекомплектом

20.08 / Меркель и Макрон проведут саммит во Франции

14.07 / Индия обеспокоена ограничениями США для иностранных студентов

01.08 / Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter обвинили 17-летнего подростка

15.08 / Окружение Лукашенко контактировало с Кремлем о возможности его бегства в Россию – Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска