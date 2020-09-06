Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы

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06.09.2020, 12:08, Новости дня

Экономика Москвы должна восстановиться в ближайшие полгода и начать расти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью.

«Наш бизнес стал такой диверсифицированный, устойчивый и такой динамичный. Не все предприятия, естественно, выживут…, но в целом бизнес продолжает нормально развиваться. Я уверен, что в ближайшем времени он восстановится полностью, экономика восстановится полностью. По крайней мере, после того, когда мы пройдем эту историю с пандемией, я думаю, это месяцев пять-шесть еще какое-то напряжение будет, и потом пойдем в рост уже», – сказал Собянин в интервью НТВ, передает РИА «Новости».

По его словам, в Москве бизнес всегда подвижен, поскольку в городе конкурентная среда.

Он добавил, что экономика российской столицы выдержала удар лучше, чем многие другие экономики на Западе.

«Я не скажу, что это безболезненно. У нас обороты малого, среднего бизнеса упали где-то в мае – в начале июня почти в два раза», – указал градоначальник.

После начала эпидемии началось восстановление экономики города, отметил он.

«Буквально за два месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе – это мощное вливание и помощь федеральных властей», – сказал Собянин.

Также мэр призвал не доверять слухам и домыслам о коронавирусе.

«Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью. Возникнет какая-то критическая ситуация, будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить «ужас-ужас» не стоит. Давайте будем более оптимистичными», – цитирует градоначальника ТАСС.

Напомним, Москва затратила на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией порядка 300 млрд рублей. В июне сообщалось, что около 80% предприятий, организаций и учреждений Москвы вернулись к штатной работе.



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