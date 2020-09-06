Диетологи рассказали, какие продукты помогут поддержать тонус тела

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06.09.2020, 11:53, Разное

Для здорового организма и хорошей формы диетологи рекомендуют не только усиленно тренироваться, но и правильно питаться. Они рассказали, какие продукты способствуют поддержанию тонуса тела.
Самое первое, на что медики обращают внимание, – это белковый рацион питания, который считается основным строительным материалом для мышц. Необходимо употреблять в пищу птицу, постные виды мяса, рыбу и орехи, бобовые, куриные яйца, авокадо, оливковое масло и сыры нежирных сортов.

Так, для поддержания мышц в тонусе и перехода жира в энергию нужны такие микроэлементы, как цинк, калий, кальций, железо, фосфор и магний. Они содержатся в говядине, тыквенных семечках, цельном зерне, молочных продуктах, миндале и кедровых орехах, рыбе и фасоли.

Однако эксперты говорят, что могут иметься индивидуальные противопоказания. Поэтому перед употреблением данных продуктов обязательно нужно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.



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