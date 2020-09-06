Xiaomi вернула функцию записи звонков в свои смартфоны

06.09.2020, 11:53, Разное

Xiaomi решила изменить функционал приложения Google Phone. Теперь в нем снова появится возможность записи звонков.

Google Phone является одним из наиболее популярных приложений у владельцев смартфонов, работающих на операционной системе Android. Однако не все производители поддерживают в своих устройствах полный функционал программы. Так, в «умных телефонах» от китайской компании Xiaomi в последних поколениях аппаратов отсутствовала поддержка записи разговора во время совершения звонка. Опция дополнит новые возможности, которые стали доступными в последнем обновлении.

О намерениях Google дополнить функционал записью разговоров инсайдеры сообщали еще в начале года. Первыми подобную функцию смогли испытать владельцы смартфонов Google Pixel, далее она появилась на ряде моделей компании Nokia, работающих на ОС Android One. Следующими станут девайсы от китайского IT-гиганта Xiaomi. При этом в аппаратах на фирменной оболочке MIUI рекординг разговоров присутствует давно. Но целые линейки смартфонов от Xiaomi оснащены приложениями Google Phone и Google Messages вместо аналогов от Xiaomi, в которой возможность записи отсутствует.

Теперь же указанной опцией можно воспользоваться на таких аппаратах с Google Phone, как Redmi Note 8 Pro, Note 9S и Note 9 Pro. При этом после перезагрузки устройств такая функция исчезает. Как поясняют эксперты, скорее всего, данная функция проходит тестирование, что и объясняет ситуацию. Однако вскоре опция записи разговоров должна будет работать без сбоев на всех аппаратах с продуктами Google.