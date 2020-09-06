OPPO готовит доступный 5G-смартфон с тройной камерой и экраном Full HD+

06.09.2020, 11:53, Разное

Компания OPPO готовится выпустить новый смартфон с доступным ценником. При этом у него будет функция 5G, а также экран Full HD+ и тройная камера.

Информация о грядущей новинке появилась на ресурсе TENAA (Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования). Согласно опубликованной там информации, новый смартфон OPPO оснастят модулем пятого поколения мобильной связи и будет едва ли не самым доступным таким аппаратом в ассортименте китайской корпорации. Поскольку новинка уже прошла сертификацию, специалисты сферы делают выводы, что презентацию можно ожидать в ближайшее время.

Технические характеристики нового девайса от OPPO соответствуют самым актуальным трендам. Так, дисплей аппарата получил формат Full HD+, а его диагональ равна 6,5 дюймам. При этом фронтальная камера размещается в отверстии верху экрана слева. В дополнение к 8 мегапикселям селфи-объектива аппарат отличает наличие тройной основной камеры. Квадратный модуль включает два 2-мегапиксельных датчика и объектив в 16 мегапикселей, вместе с которыми в устройстве есть светодиодная вспышка.

Работа смартфона основана на восьмиядерном процессоре с частотой 2,0 ГГц. Название чипсета не указано, однако его дополняет карта оперативной памяти в трех вариантах, 4, 6 и 8 гигабайт. Фото, видео и любой другой контент владелец сможет сберегать на 128-мегабайтном флэш-накопителе.

Толщина корпуса смартфона составляет всего 7,9 миллиметра, а длина и ширина – соответственно 162 и 75. Функционировать новинка будет на десятой версии операционной системы Android. Долгую работу без подзарядки телефону обеспечит аккумуляторная батарея объемом в 3954 мА•ч.